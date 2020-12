DIF venter i vaccinekøen: Samfundshensyn kommer først

Forbundet vil ikke springe udsatte grupper over i vaccinekøen, forklarer DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

- Der er af gode grunde en klar prioritering af de ældre og svageste grupper først. Derfor synes jeg og vi, at man skal være lidt tilbageholdende med at sige, at sporten har brug for noget, siger han.

Mandag aften godkendte EU-Kommissionen coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech efter anbefaling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Dermed kan vaccinationerne på dansk jord begynde inden for få dage, men DIF presser ikke på for at skaffe vaccinerne til danske udøvere.

- Der er mange gode argumenter for, hvorfor man også skal kigge på sportsfolkene. De udgør heller ikke en stor gruppe, så det kommer ikke til at være mange doser, de tager fra andre.

- Men vi er også kun i en fase, hvor vaccinationerne ikke er startet endnu. Der vil jeg nødig deltage i et skrigeri om, at nogen skal have fortrinsret. Der har jeg stor respekt for processen i Danmark og hensynet til de svageste, siger Morten Mølholm.

Ifølge Team Danmarks direktør, Lone Hansen, skal sportsorganisationerne på et tidspunkt mødes med ministerierne i Danmark for at drøfte emnet.

- Set isoleret for eliteidrætten er det væsentligt, at vaccinen bliver en mulighed, hvis det skal være realiserbart, at de store konkurrencer, herunder OL, skal komme i gang i 2021. Og så er der alle de sundheds- og samfundsmæssige hensyn, der skal tages, siger hun.

For de danske OL-atleter, der kvalificerer sig til sommerlegene i Tokyo, kan Den Internationale Olympiske Komité (IOC) måske være en anden vej til en vaccine, fortæller Morten Mølholm.

- Det kan være, at der vil være nogle muligheder hos IOC, i forhold til at de kan sikre noget til atleterne til de olympiske lege, men vi har ikke fået noget at vide endnu. Vi har nogle møder med dem i det nye år, hvor det kan være, at vi bliver klogere på det.

- Ellers vil det som udgangspunkt være at gå igennem det offentlige system i Danmark, lyder det fra DIF-direktøren.