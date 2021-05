DIF tror på vaccineløsning: Nu vil ingen springe køen over

Danmarks Idrætsforbund (DIF) tror på, at der nu er fri bane for, at danske OL-atleter kan garanteres en vaccine mod coronavirus inden afrejse til Tokyo.

- Jeg tror helt sikkert, at det her kan løsne op for noget, for det er vacciner, vi ellers ikke havde fået.

- Det er en super glædelig nyhed, som vi er taknemmelige over, siger Morten Mølholm, som understreger, at han endnu ikke kender alle detaljerne i aftalen, fordi han først er blevet briefet kort før udmeldingen fra IOC.

Aftalen mellem IOC og Pfizer/BioNTech blev meldt ud torsdag, og af den fremgår det, at vaccineproducenterne vil donere vacciner til de lande, der ikke har vaccineret OL-atleter.

I nogle lande har regeringerne forsikret, at OL-atleter vil få en vaccine inden OL. I Danmark har DIF ført kampagne for, at danske OL-atleter skal garanteres en vaccine inden afgang til Tokyo, men det har regeringen hidtil afvist.

OL-atleterne er således blevet henvist den vaccinekø, alle danskere er en del af. Torsdagens udmelding giver dog anledning til optimisme hos Morten Mølholm.

- Det betyder, at der vil blive sendt ekstra, øremærkede doser til de lande, der ikke har fået vaccineret deres OL-atleter endnu. Det skal gerne betyde, at vi er ude over problematikken om, at man tager doserne fra nogle andre.

- Når der rent logisk er skabt den her mulighed, har man et udmærket udgangspunkt for at skabe en løsning, der stiller alle tilfredse.

- Jeg går ud fra, det vil tilfredsstille de kritikere, der har været af, at OL-atleterne kommer foran i køen, siger Morten Mølholm.

Morten Mølholm tillader sig dog at tage sine forbehold. Det er fortsat regeringen, der skal beslutte, om Danmark vil tage imod ekstra vacciner, og det er sundhedsmyndighederne, der skal stå for praktikken omkring vaccinerne.

Om regeringen og sundhedsmyndighederne er med på den, kan han selvsagt ikke garantere, før parterne har talt sammen.

- Vi kommer til at have en god og konstruktiv dialog med regeringen og myndighederne, siger Morten Mølholm.

Han forventer at have en afklaring inden for et par dage, og han understreger da også, at det skal gå stærkt.

- Vi er ved at være i kapløb med tiden. Man skal have to stik, og vi skal have vaccineret vores atleter senest 15. juni. Det hænger sammen med, at hvis vi kommer tættere på, risikerer vi at ødelægge atleternes forberedelse, fordi de eksempelvis kan få feber af vaccinen.

OL skydes i gang 23. juli.