DIF til regeringen: Giv nu grønt lys til håndbold-EM

Budskabet er, at det forestående håndbold-EM for kvinder hurtigst muligt skal have lov til at blive afholdt med Danmark som solovært.

- Jeg vil gerne sende en kraftig og utvetydig opfordring til politikere og myndigheder om at give grønt lys til, at Danmark kan gennemføre EM-slutrunden for kvinder i december.

- Lige nu sidder Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en problematisk venteposition, og indtil for ganske nylig er der ikke sat spørgsmålstegn ved, at slutrunden kunne gennemføres, siger DIF-formand Niels Nygaard i en pressemeddelelse.

EM-slutrunden, der efter planen skal spilles fra 3. til 20. december, er bragt i fare, efter at Norge har trukket sig som medvært. De norske coronarestriktioner forhindrer Trondheim i at være vært som planlagt.

Dermed er der nu lagt op til, at Danmark skal stå for turneringen på egen hånd. Men regeringen har ikke givet den endelige tilladelse til det.

DIF understreger, at DHF sammen med Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har udarbejdet stramme coronaregler.

- Retningslinjerne for slutrunden er meget restriktive, og derudover har Dansk Håndbold Forbund været klar til at strække sig langt, hvis sundhedsmyndighederne alligevel skulle have betænkeligheder.

- Selv om vi naturligvis har forståelse for den generelle coronatravlhed, har vi derfor svært ved at forstå, at der endnu ikke er givet en klarmelding, lyder det fra DIF-formand Niels Nygaard.

Coronarestriktionerne foreskriver blandt andet, at alle spillere og trænere skal isolere sig på deres hoteller og opholde sig i en såkaldt boble. De skal desuden testes for coronavirus med maksimalt 72 timers interval.