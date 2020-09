DIF retter ny kampagne mod krænkelser af børn og unge

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har søsat en kampagne, som skal forhindre seksuelle krænkelser af børn og unge.

E-læringsforløbet henvender sig til omkring 9000 foreninger, oplyser DIF i en pressemeddelelse.

- Det kan være et meget svært emne at håndtere, og derfor er det virkelig vigtigt, at lederne i idrætsforeningerne forholder sig til det. At de sørger for, at der bliver lavet tydelige regler for samvær, og for hvordan man taler sammen. Især fordi mobiltelefonen er med over det hele, siger Jan Darfelt, specialkonsulent i DIF's udviklingsafdeling.

DIF ønsker at dæmme op for hændelser som sproglig chikane, blufærdighedskrænkelse, sex på nettet og seksuelle overgreb, da mange risikerer at få alvorlige psykiske, fysiske og sociale mén af krænkelser begået mod dem som barn eller ung.

Krænkelsessager har desuden vidtrækkende negative konsekvenser for lokalområdet og for alle medlemmer i en forening, lyder DIF's forklaring.

- Folk skal forstå, at overgreb og krænkelser ikke kun sker andre steder. Det kan også ske i deres egen forening. Med den her indsats tager DIF ansvar for at klæde de frivillige ledere og trænere på, så de kan komme i gang med det forebyggende arbejde, siger Jan Darfelt.

Med afsæt i virkelige hændelser og krænkelsessager består materialet af debatskabende spots, korte dokumentarer, digitale fortællinger, dilemmaøvelser og interaktive film.

DIF lægger op til, at materialet eksempelvis bliver benyttet på bestyrelsesmøder, på trænersamlinger og til klubaftener.