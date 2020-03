DIF oplever forståelse og smidighed efter coronaopfordring

- Den er blevet modtaget med forståelse, men beklagelse. Jeg har ikke et fuldstændigt overblik, men de reaktioner, jeg har set fra forbund og klubber, er, at alle ved, at det her er en helt speciel situation, siger han.

Der er forståelse for Danmarks Idrætsforenings (DIF) opfordring til at droppe alle sportsaktiviteter i de kommende to uger.

Onsdag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at der skulle tages en række nye initiativer i brug for at begrænse spredningen af coronavirus i Danmark.

Hun sagde blandt andet, at regeringen vil forbyde alle indendørs forsamlinger med mere end 100 mennesker.

Kort efter opfordrede DIF til, at alle sportsaktiviteter - både indendørs og udendørs - i Danmark blev aflyst.

- Folk har været utroligt smidige og hurtigt reagerende. Min oplevelse i går (onsdag, red.) var, at der var en række af vores forbund, der var klar med det samme til at bakke op og sende deres anbefalinger ud til klubberne.

- På den måde har folk været beredt, da de hørte, at der blev indkaldt til pressemøde af statsministeren om aftenen, siger DIF-direktøren.

Han har endnu ikke hørt om negative tilbagemeldinger fra forbund eller klubber, selv om det efter alt at dømme får store økonomiske konsekvenser flere steder.

- Jeg tror ikke, der er problemer med at få folk til at forstå, at det er alvor, og derfor skal vi undgå al unødig aktivitet.

- Det forhindrer jo ikke folk i at løbe en tur, gå en tur i den gode natur eller spille golf med sig selv. Men det forhindrer egentlige sportsaktiviteter i klubbernes regi. Det har vi syntes, var det sikreste.

- Jeg har ikke hørt om nogen, der virkelig har beklaget sig over det. Alle er klar over situationens alvor, og vi skal alle sammen bidrage med at få det her til at fungere, siger Morten Mølholm Hansen.

På DIF's egen arbejdsplads er størstedelen af medarbejderne sendt hjem for at arbejde hjemmefra.