DIF ønsker IOC-svar på kvalifikation og OL-gennemførelse

Kan sommerens OL i Tokyo afvikles på trods af den aktuelle situation med coronavirus, eller kan man blive tvunget til at udsætte verdens største sportsbegivenhed eller helt at aflyse den?

Onsdag håber Danmarks Idrætsforbund (DIF) at blive klogere, når Den Internationale Olympiske Komité (IOC) kalder til møde.

Det sker på en videokonference med de øvrige europæiske nationer onsdag klokken 10.30 dansk tid, oplyser DIF's chef de mission, Søren Simonsen.

- Vi ved ingenting på forhånd. Vi ved, at Thomas Bach (IOC-præsident, red.) vil fortælle om IOC's standpunkter og vende dem med os. Så der skulle vi gerne blive klogere på overvejelserne, og hvor vi står.

- Både hvad angår pragmatiske løsninger på de kvalifikationsevents, som i øjeblikket aflyses, men selvfølgelig også overvejelser om gennemførelsen, siger Søren Simonsen.

Indtil videre forbereder den danske OL-delegation sig på, at OL begynder 24. juli.

- Vi forholder os pragmatisk og forbereder os bedst muligt, men verden kan se anderledes ud på onsdag, hvis der kommer en udmelding.

- Operativt er vi så godt forberedt, at det ikke gør så meget, at vi må stemple lidt ud i denne periode, men det har stor betydning for mange atleters forberedelse og kvalifikation, påpeger Søren Simonsen.

Det bliver næppe afklaret i denne uge, om OL kan afvikles som planlagt.

Torsdag fortalte IOC-præsident Thomas Bach, at man vil følge anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), da han blev spurgt ind til en mulig OL-udskydelse.