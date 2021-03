DIF-næstformand skal slås om formandsposten

De to næstformænd i DIF, Thomas Bach og Hans Natorp, kæmper om at blive formand, når Niels Nygaard stopper.

Når Niels Nygaard senere på året stopper som formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF), skal hans afløser findes i DIF's nuværende bestyrelse.

Det bliver således de to næstformænd, Thomas Bach og Hans Natorp, der skal kæmpe om topposten i forbundet.

DIF oplyser i en pressemeddelelse, at fristen for at indstille kandidater udløb fredag, og de to står dermed på valgsedlen som de eneste.

Natorp og Bach er indstillet af henholdsvis Dansk Sejlunion og Dansk Arbejder Idrætsforbund.

Årsmødet skal efter planen finde sted i Idrættens Hus 8. maj, men arrangementet kan blive flyttet eller udskudt på grund af coronaomstændighederne.

Det er repræsentantskabet i DIF, der afgør, hvem der bliver ny formand.

Niels Nygaard stopper som planlagt efter 14 år. Den tidligere eliteløber kalder i et interview på forbundets hjemmeside arbejdet for "Danmarks mest interessante politiske job".

- Det har jeg heller aldrig tøvet med at fortælle de statsministre, jeg har mødt gennem årene.

- At være formand for en så kæmpestor organisation, der rummer alt fra børn, unge, bredde, elite og hele Foreningsdanmark samt en masse internationale relationer - det har ganske enkelt alle de ingredienser, man overhovedet kan ønske sig i et spændende og relevant job, siger han.

Niels Nygaard mener, at idrætten befinder sig i en "historisk krise" lige nu på grund af coronapandemien.

Men han ser også positive tendenser i sportens udvikling i Danmark.

- Vi har et meget højt medlemstal, foreningerne gør det fremragende, vores topatleter vinder mange medaljer, vi afholder mange store flotte events i Danmark, og vi bliver stadig bedre og bedre til at tage et socialt ansvar. Så på en lang række parametre er dansk idræt helt i top, siger Niels Nygaard.

Nygaard tog i 2007 over efter Kai Holm, der havde siddet på posten i 24 år.