DIF kritiserer Kjær-støtte til dopingdømt VM-modstander

Det mener Niels Nygaard, der er formand for Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

Han mener, at sportsfolk bør støtte domme, der som i dette tilfælde er truffet af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Jeg synes, at det er en lidt underlig udmelding fra landsholdets anfører at støtte op om en dopingdømt. Det er et rigtigt dårligt signal, når man forsøger at få ordnede forhold inden for idrætten, siger Niels Nygaard.

- Jeg kan forstå, at han ikke har udtalt sig yderligere. Om det er et udtryk for, at han har fortrudt, det ved jeg så ikke.

- Men det er altid ærgerligt, når topidrætsfolk ikke bakker op om domme, hvor idrætsfolk er dømt ude på grund af doping, fortsætter DIF-formanden.

Simon Kjær var tirsdag i denne uge medunderskriver på et brev, der opfordrede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at lade Perus anfører, Paolo Guerrero, spille VM.

Brevet er desuden underskrevet af blandt andre anførerne for Perus øvrige modstandere i gruppe C ved VM, Frankrigs Hugo Lloris og Australiens Mile Jedinak.

En del af argumentationen i brevet gik på, at Paolo Guerrero uvidende skulle have indtaget kokainen via en kop te.

Onsdag afviste Kjær at tale mere om sagen, og heller ikke Dansk Boldspil-Union (DBU) ønsker at tale om sagen.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, henviser til, at landstræner Åge Hareide onsdag udtalte sig.

- Jeg synes, det er svært. Hvis det stemmer, at han har drukket en kop te med kokain i, så er det en meget uheldig dreng. Det må man tage hensyn til.

- I Norge havde vi en sag med Therese Johaug (skiløber, red.), der smurte noget creme på sine læber, så man kan være rigtig uheldig. Der er mange ting, som udøvere skal passe på, sagde Hareide onsdag til DR.

Hareide understregede i samme interview, at spillerne respekterer reglerne om doping. I landstrænerens øjne handler støtten fra blandt andre Simon Kjær om "solidaritet og en mand, der er rigtig uheldig".

Om DBU bør komme yderligere på banen i sagen, vil Niels Nygaard ikke udtale sig om.

- Jeg vil sige, at jeg forstår, at DBU skal koncentrere sig om at forberede sig godt til VM og ikke har behov for skærmydsler på de indre linjer, så jeg vil ikke kommentere på, om DBU skal sige mere eller ej.

- Men som formand for DIF synes jeg, at det er ærgerligt, når topidrætsfolk ikke bakker op om domme, der er afsagt, siger Niels Nygaard.