DIF indfører whistleblower-ordning for at sikre tryghed

Det står klart, efter at Danmarks Idrætsforbund (DIF) lørdag på sit årsmøde har besluttet at vedtaget forslaget, der skal sikre idrættens integritet.

Det skriver DIF i en pressemeddelelse.

Whistleblower-ordningen betyder, at forbund, foreninger og atleter, der er kommet i klemme, får et uafhængigt sted at gå til.

For eksempel ville ordningen have været til gavn i sagen om et utrygt træningsmiljø i dansk svømning på grund af offentlige vejninger, der førte til spiseforstyrrelser. Det sagde DIF-formand Niels Nygaard fredag til Ritzau.

- Vi vil have en whistleblowerordning, fordi vi gerne vil indføre en good governance på alle niveauer i DIF. Det har vist sig både inden for idrætten og i andre dele af samfundet, at det er vigtigt at have et sted, hvor man kan komme med af med anonyme meddelelser, hvis der er behov for det.

- Hvis vi for eksempel tager svømmesagen og spiseforstyrrelser: Det har tilsyneladende været svært for nogle af svømmerne gennem årene at få afleveret deres budskab om, hvad der skete.

- Med en whistleblowerordning kunne svømmerne have henvendt sig, hvis de havde behov for at få talt om noget, siger DIF-formanden.

Årsmødet, der finder sted i Idrættens Hus i Brøndby, begyndte lørdag klokken 9.00. Det har blandt andet deltagelse af kulturminister Mette Bock (LA).