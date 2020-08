DIF hæfter sig ved kompensation og tilskuersignal

Og formentlig kan eksempelvis håndbold- og ishockeyklubberne snart se frem til at samle mere end 500 personer til kampe. Som det allerede gælder superligaklubberne i fodbold. Det var i hvert fald, hvad partierne signalerede.

Nyhederne glæder direktøren for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm Hansen.

- Politikerne sender et signal om, at de vil have åbnet mere op. Både i forhold til tilskuere til de store arrangementer og til, at flere kan mødes i foreningerne. Det er jeg glad for. Det er bare ikke på plads endnu, siger han.

I aftalen afsættes også 100 millioner kroner til breddeidræt.

Ifølge aftaleteksten skal Folketingets partier i næste uge mødes for at drøfte mulighederne for at udvide tilskuerordningen i Superligaen til andre fodboldkampe og øvrige sportsgrene.

Også de såkaldte sektorpartnerskaber, heriblandt DIF, skal være med til at finde ud af, hvordan ordningen kan overføres.

Superligaklubberne har fået lov til at åbne for flere tilskuere ved at tage en række forholdsregler for smitterisikoen.

Blandt andet opdeles stadionerne i forskellige zoner, der er separate indgange, og tilskueres kontaktoplysninger registreres, i tilfælde af at smitteopsporing bliver nødvendig.

Mens fodbold har den helt store fordel, at det foregår under åben himmel, er vilkårene anderledes for eksempelvis ishockey, håndbold og badminton, hvor spillere og tilskuere er lukket inde i en hal.

Skal flere end 500 personer kunne samles til indendørs arrangementer, beror det i høj grad på tilskuernes disciplin, erkender Morten Mølholm.

- Det er meget afgørende, at vi har personale og frivillige til at holde styr på folk. Fans skal være indstillet på, at de skal opføre sig ordentligt. Med det mener jeg, at man ikke hele tiden skal stå op og råbe.

- Det skal foregå under lidt mere kontrollerede former, og det er jeg sikker på, at vores klubber kan finde ud af, siger han.

Breddeidrætsorganisationen DGI er tilfreds med, at politikerne vil tilføre flere midler. Men fremtiden er usikker, mener Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

- Vi er bekymrede for et usikkert efterår. Aftalen forsøger at skabe tryghed, og DGI vil i de såkaldte sektorpartnerskaber med blandt andet Kulturministeriet, KL og sundhedsmyndighederne arbejde videre for, at forsamlingsforbuddet for foreningsarrangementer løbende kan hæves, i takt med at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger hun i en skriftlig kommentar.