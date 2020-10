DIF frygter at få gjort Danmark til sportens corona-helle

I sidste uge fødte den norske håndboldklub Vipers Kristiansand idéen om at spille et par Champions League-kampe mod russiske Rostov-Don på dansk grund for at undgå karantæne, når man returnerede til Norge fra Rusland.

Den idé skal dog skrinlægges med et samme, hvis man spørger Danmarks Idrætsforbund (DIF), som på ingen måde har lyst til at gøre Danmark til udenlandske klubbers corona-oase.

Spørgsmålet er imidlertid, om DIF overhovedet kan bremse det, hvis det bliver aktuelt.

Danmark har selvsagt ingen indflydelse på, hvilke regler for coronakarantæne efter rejser til andre lande som gælder hos andre nationer. Og noget kunne tyde på, at udlandet stadig ser på Danmark med milde øjne i den henseende.

Vipers og Rostov-Don skulle i denne uge have mødtes på russisk halgulv, men kampen er udsat grundet coronasituationen i Rusland. Og så kom Danmark i spil.

- Vi er i dialog med Rostov-Don om, hvorvidt vi i stedet kan spille en dobbeltkamp på neutral grund i Danmark, sagde holdets træner, Ole Gustav Gjekstad, til ntb.

- Der gælder ikke de samme karantæneregler som for Rusland.

Sagen er nemlig den, at alle nordmænd, som i øjeblikket rejser til Rusland, skal i ti dages karantæne, når de kommer hjem.

For en håndboldklub med et i forvejen komprimeret kampprogram er det ikke optimalt.

Men med de gældende regler i Danmark er det så overhovedet muligt for to udenlandske hold at komme ind i Danmark for at spille mod hinanden? Og vil Idrætsdanmark i så fald tillade det?

Måske. Det må være svaret på begge spørgsmål efter at have søgt afklaring hos både Rigspolitiet, DIF og Dansk Håndbold Forbund (DHF). Med andre ord blæser svaret i vinden.

Som reglerne er nu, må både nordmænd og russere, og andre nationaliteter, rejse til Danmark, såfremt de har et "anerkendelsesværdigt formål".

Om et formål er det, skal politiet vurdere i hvert enkelt konkrete tilfælde.

Derfor kan Rigspolitiet hverken sige ja eller nej til et hypotetisk tilfælde, men dets pressetjeneste oplyser, at en international håndboldkamp umiddelbart "godt kunne være et anerkendelsesværdigt formål for indrejse."

Den melding falder dog ikke i god jord hos DIF, som med de strammede coronarestriktioner for idrætten i Danmark må se både professionelle og amatører på hver deres måde lide under markante begrænsninger.

- Det er politiet og indrejsemyndighederne, som skal vurdere, om det er et indrejseværdigt formål, men det tvivler vi stærkt på, om de juridisk vil gøre, siger Morten Mølholm, direktør i DIF.

- Og vi vil i hvert fald ikke kæmpe for, at det er et anerkendelsesværdigt formål, slår han fast.

I en tid hvor DIF kæmper en hård og ofte forgæves kamp for at kunne give sine mange medlemmer lov til at dyrke idræt på enten motionist- eller eliteplan, vil det være et helt forkert signal at sende, mener DIF-direktøren.

- Rent moralsk synes vi, det vil være forkert, hvis man laver sådan et "safe haven" for udenlandske hold, forklarer han.

- Det er i en situation, hvor vi Danmark i forvejen gør meget inden for idrætten for at begrænse smittespredningen for i det hele taget at få lov til at dyrke vores idræt.

- Så kan det ikke være rigtigt, at udenlandske hold skal bruge dansk grund til sådan noget.

Ligesom for myndighederne gælder det også inden for håndboldverdenen, at hvert land har sine territoriale grænser. I Danmark er DHF øverste myndighed inden for håndbold.

Det vil sige, at såfremt to udenlandske hold vil spille Champions League-kampe på dansk grund, skal DHF godkende det, inden Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) som turneringsarrangør skal sige god for kampflytningen.

Hos DHF har man endnu ikke fået en henvendelse fra hverken Vipers eller Rostov-Don. Skulle den komme, er man hos DHF dog ikke på linje med DIF om en blank afvisning.

Det siger Frank Smith, turneringschef i DHF.

- Jeg tænker da, at vi vil se positivt på det og gøre, hvad vi kan for at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe nordmændene og det russiske hold med at få afviklet kampene, siger han.

Foreholdt DIF's holdning til sagen gør Frank Smith det dog klart, at DHF hverken lover eller afviser noget på forhånd. Men han vil ikke udelukke det.

- Der er ting, som taler for, og ting, som taler imod. For det er jo rigtigt, som DIF siger, at det heller ikke kan nytte noget, at Danmark skal være et corona-helle. Den opfattelse deler jeg også, siger han.

- Vi må se på samtlige aspekter, hvis vi får en konkret henvendelse. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem inden for rimelighedens grænser. Og med det mener jeg også inden for det sundhedsforsvarlige.

Så hvad er konklusionen? Velsagtens at ingen rigtigt ved, om Danmark uforvarende kan ende som en lille corona-oase for internationale kampe med hold, som forsøger at undgå karantæne i hjemlandet.

Men DIF-direktør Morten Mølholm er i hvert fald ikke i tvivl om, at det er en dårlig idé at tillade.

- Det kan hurtigt brede sig, og vi vil opfatte det som om, at man omgår alt, hvad der er ånden i, hvordan vi her i coronatiden dyrker idræt og prøver at begrænse smittespredning, siger han.