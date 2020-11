DIF-formand støtter valget af Pia Holmen til toppost

Svømmere, klubber og politikere har stået i kø med undren over, at Dansk Svømmeforbund har støttet Pia Holmen til at blive valgt til posten.

Kritikken har haglet ned over Pia Holmen, efter at hun er blevet valgt til vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN).

Det skyldes, at Pia Holmen sad med det øverste ansvar i den danske svømmeunion i en periode fra 2003 til 2014, hvor der siden er blevet afsløret mistrivsel blandt de bedste danske svømmere.

Pia Holmen stoppede som direktør i februar i Dansk Svømmeunion efter kritik i en uvildig undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) mener formand Niels Nygaard, at Pia Holmen skal have mulighed for at kunne komme videre i livet og bestride sin nye post.

- Der er rigtigt mange facetter i debatten. På den ene side har vi det synspunkt, som vi jo fra DIF's side har givet udtryk for. Det er, at det er en sag, der ligger langt tilbage.

- Vi skal videre i tilværelsen, om man så må sige, og give folk en chance for at komme op på hesten igen, siger Nygaard.

- Det hverv, som Pia skal løse i Det Europæiske Svømmeforbund, er en vigtig opgave, som jeg ikke er i tvivl om, at hun vil kunne gøre på allerbedste vis.

- Det, med at få valgt internationale idrætsledere på store vigtige poster, er en meget lang og ikke given proces, påpeger han.

DIF-formanden kan dog sagtens se det fra kritikernes synsvinkel.

- På den anden side har jeg selvfølgelig forståelse for de følelser, der er blandt en række svømmere, som for mig viser, at det er vigtigt, at vi har dialogen med atleterne. Så vi kan forklare synspunkterne til hinanden.

- Jeg har respekt for, at der er synspunkter og mange følelser i det. Og at man ytrer sig. Men det er vigtigt, at vi får alle facetterne med i diskussionen, siger Nygaard.

En af kritikerne er svømmeklubben Vest Brøndby, som torsdag kaldte det et "stort svigt i dømmekraft" fra svømmeunionens side.

Vest Brøndby mener, at unionen har ladet idrætspolitiske magtinteresser komme før dansk svømnings værdier om ansvarlighed og kritiserer også DIF.

- I dansk svømning har vi så meget brug for at starte forfra og bevise, at vi er en sund sport og noget helt andet end det, som fik lov at foregå på landsholdet i mere end 11 år.

- Så hjælper det bare ikke, at der sidder nogle idrætspolitikere i Dansk Svømmeunion og DIF og deler poster ud til hinanden i de ledende organer uden at kunne huske et år tilbage, mener Vest Brøndby.

Den del af kritikken afviser Nygaard, som betoner det vanskelige ved overhovedet at arbejde sig frem til at kunne få den slags poster.

- Nu er der jo ikke nogen, der deler poster ud til højre og venstre. Der er en benhård valgkamp om at få internationale pladser rundt omkring, som ikke ligger lige til højrebenet.

- Der er ikke nogen, der bare deler poster ud. Der er et ønske fra dansk side om, at vi får valgt folk ind på vigtige internationale poster, så vi kan være med til at præge udviklingen.

- Dem, der bliver valgt til de poster, gør en kæmpe stor og vigtig indsats for dansk idræt, understreger Nygaard.