DIF-formand forventer OL skubbet 12 måneder

Det siger Danmarks Idrætsforbunds formand, Niels Nygaard, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de japanske arrangører har vedtaget at udsætte legene til næste år.

- Vi tror på, at det bliver med 12 måneders forskydning, og det er det, vi går i gang med at planlægge efter.

- Vi har respekt for, at IOC og arrangørerne skal bruge lidt tid til at få praktikken på plads og få den endelige dato fastsat, men vi mener, at alt tyder på, at det bliver med 12 måneders forskydning, siger Niels Nygaard.

OL skulle efter planen have været åbnet 24. juli. IOC oplyser, at legene tidligst afholdes i 2021, men ikke senere end sommeren 2021.

Før en endelig dato ligger fast, venter der et større arbejde med at finde plads i sportens tætpakkede kalender. Men det kan lade sig gøre, mener Nygaard.

- Der er et analysearbejde i gang og drøftelse med alle de internationale forbund, og hvordan det kan passes ind med en masse andre arrangementer, der jo allerede er planlagt til næste år.

- Det Internationale Atletikforbund har jo meldt ud, at man er indforstået med at flytte VM i atletik, så det ikke kolliderer med et OL i sommeren 2021, og det er en af de meget vigtige brikker, der er på plads, siger han.

DIF har været fortaler for, at legene blev udskudt, i takt med at coronaepidemien har bredt sig over det meste af verden.

Derfor modtager den danske formand tirsdagens afgørelse med tilfredshed.

- Jeg er tilfreds med, at beslutningen nu er truffet, så vi kan komme i gang med at planlægge efter den nye situation. Nu har vi fået klarhed over, at det ikke bliver denne sommer, hvilket også ville have været uforsvarligt, lyder det fra Niels Nygaard.

Det er ikke kun for arrangørerne, at tirsdagens beslutning medfører en masse ekstra arbejde.

Også i dansk idræt skal man i gang med at strikke en plan sammen for et OL i 2021 og finde de økonomiske midler, der skal sikre, at udøverne får mulighed for at forberede sig.

- Først og fremmest betyder det meget for atleterne, der har forberedt sig i årevis for at være klar til sommer. Det er en stor omstilling og en kæmpe indsats, de skal i gang med.

- For Team Danmark er der dels en masse praktiske ting, der skal ordnes, og dels en masse økonomi, fordi det hele har været tilrettelagt efter at hjælpe atleterne til at forberede sig optimalt til sommer.

- Nu skal det strækkes 12 måneder mere, så vi skal i gang med vores olympiske partnere og donorer for at give atleterne lige så god forberedelse i den næste 12 måneders periode, som de har haft her, siger Niels Nygaard.