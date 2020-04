DIF-formand: Regeringens forbud er stærkt begrænsende

Nok er det noget højere end det aktuelle forsamlingsforbud på ti personer, men selv hvis det skulle blive lempet til de maksimale 500 personer, giver det flere begrænsninger end muligheder for dansk elitesport hen over sommeren.

Set fra dansk elitesports perspektiv var det ikke nogen god melding, da det tidligere tirsdag stod klart, at regeringen forbyder forsamlinger med over 500 personer indtil udgangen af august.

Det mener formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard.

- Vi er glade for, at der er kommet en udmelding, da det er en vis rettesnor, men det er klart, at det giver voldsomme begrænsninger i den kommende tid, siger Niels Nygaard.

Han påpeger, at det blandt andet vil blive svært at afvikle hold-VM i badminton og EM i 10-dans på dansk jord. Begge begivenheder er i forvejen blevet udsat til august på grund af coronavirus.

- VM for hold i badminton vil blive problematisk hvis ikke umuligt at afholde, da der skulle komme betydeligt mere end 500 tilskuere. Jeg tror også, at EM i sportsdans opererer med en forventning om flere tilskuere, så det vil også blive påvirket, siger DIF-formanden.

Som udgangspunkt mener Nygaard ikke, at det vil være interessant at afvikle arrangementerne uden tilskuere, som man blandt andet tænker at gøre det i fodboldens Superliga for at spille sæsonen færdig.

- Det er op til de enkelte at vurdere, og fodbolden opererer med det scenarie, men jeg kan ikke forestille mig, at det vil give mening at spille hold-VM i badminton med så få tilskuere.

- Så i første omgang synes jeg ikke, at dagens udmelding giver voldsomt mange muligheder, men nærmere begrænsninger. Vi ved jo heller ikke, hvornår antallet bliver hævet til 500, siger Niels Nygaard.