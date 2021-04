DIF fastholder OL-ønske trods risiko for tomme tribuner

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) ved man godt, at OL-tilskuere er en drøftelse i Japan, men DIF-direktør Morten Mølholm ærgrer sig over, at risikoen er reel så tæt på legenes begyndelse.

Fredag slog Japans OL-chef Seiko Hashimoto fast, at et komplet tilskuerløst OL i Tokyo til sommer er en reel risiko grundet smittetrykket i landet lige nu.

- Jeg håber selvfølgelig ikke, det bliver tilfældet. For der er en stor forskel på at se og udøve sport med og uden tilskuere, siger han.

Dog har han stor forståelse for den situation, som Japans regering og OL-arrangør står i.

- Vores holdning er, at det er japanerne selv, som bestemmer, hvad der er det mest ansvarlige, slår Mølholm fast.

- Men set ud fra en sportslig og oplevelsesmæssig synsvinkel, så håber vi selvfølgelig på, at det bliver muligt at have japanske tilskuere til konkurrencerne.

I slutningen af marts blev det allerede besluttet, at udenlandske tilskuere ikke ville kunne komme til OL af frygt for smittespredning.

Flere undersøgelser har vist, at størstedelen af befolkningen i Japan ønsker enten en aflysning eller endnu en udsættelse af sommerens OL.

Men af flere grunde deler Morten Mølholm ikke den holdning.

- Hvis det bliver aflyst i år, så bliver det slet ikke afviklet. Der er ikke mulighed for bare at skubbe det et år igen, siger han.

- Jeg håber så sandelig, at OL bliver gennemført. Det gør jeg især af den grund, at jeg synes, det ellers vil være meget synd for atleterne, som har brugt en stor del af deres liv på at nå dertil.

Coronapandemien har givet store forstyrrelser det seneste års tid for mange OL-atleter, som har set kvalifikationsstævner og træningslejre blive aflyst.

Både i Danmark og andre lande har elitesport været i gang længe under diverse protokoller, som har forhindret smittespredning.

Derfor mener DIF-direktøren også, at det stadig er forsvarligt at afholde OL og at sende danske atleter til Tokyo - færdigvaccineret eller ej.

- Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det er sikkert for dem at deltage. Vi ville aldrig sende atleter afsted, hvis ikke det er sikkert for dem, slår han fast.

- Vi frygter ikke for deres helbred, men vi frygter for deres deltagelse, fordi de risikerer at blive trukket fra konkurrencerne.

Den danske regering har foreløbig afvist at rykke de danske OL-atleter frem i vaccinekøen, men i forhold til tilskuernes tilstedeværelse mener Morten Mølholm ikke, at det ændrer meget ved smitterisikoen.

- I forvejen er setuppet, at der vil være meget begrænset bevægelsesmulighed for atleter, siger han.

OL afvikles efter planen fra 23. juli til 8. august.