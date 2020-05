DIF er tilfreds før fortsatte genåbningsforhandlinger

Det skaber foreløbig tilfredshed i Danmarks Idrætsforbund (DIF), udtrykker direktør Morten Mølholm.

- Vi er positive og glade. Der er blevet åbnet op for professionel idræt og udendørs breddeidræt, og vi kan se nogle klare trin for, hvor der bliver åbnet op næste gang, og det betyder meget, at folk har noget at se frem til.

- Vi er kommet godt med i genåbningen, og vi er tilfredse med resultatet. Vi kan kun rose politikerne for at tage idrætten med, siger Morten Mølholm.

Nu fortsætter forhandlingerne med myndighederne.

- I den næste uges tid kommer vi til at forhandle fase 2 færdig. Vi skal finde ud af, hvilke andre professionelle sportsgrene, der skal i gang, og der skal retningslinjer på plads for breddeidræt.

- Dernæst skal vi forhandle om, hvad der skal med i fase 3, og til sidst giver fase 4 mere sig selv, da det efter planen er den resterende del, hvis det ikke går galt med coronasmitte, siger Mølholm.

Han henviser til de næste faser af genåbningen, der er sat til at gå i gang henholdsvis 8. juni og i begyndelsen af august.

- I fase 2 er planen at åbne mere op for indendørs idrætter, men hvor mange er ikke til at sige. Måske kommer vi til at skelne mellem med og uden kropskontakt, så idræt med kropskontakt må vente til sidste fase, lyder det fra Mølholm.

Han tilføjer i den forbindelse, at håndbold må forventes at komme med i fase 4, men det er ambitionen, at professionelle håndboldspillere kan påbegynde træningen inden starten af august.

Derimod er det planen, at badminton på breddeplan skal med i fase 3, mens elitespillerne kan komme i spil allerede i fase 2.