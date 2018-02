DIF-direktør tager russeres frifindelse til efterretning

- Den her afgørelse viser, hvor svært det er at gå fra at bevise kollektivt snyd til individuelt snyd.

- IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.) prøvede, men det var åbenbart ikke muligt at løfte bevisbyrden på det individuelle plan i alle tilfældene, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

IOC havde oprindeligt udelukket 43 russiske atleter på livstid fra OL, og de fik samtidig frataget deres resultater fra vinter-OL i Sotji i 2014.

42 af dem havde appelleret udelukkelsen, og 28 blev pure frifundet af CAS.

11 har fået ophævet deres livstidskarantæne, mens IOC's øvrige sanktioner mod dem står ved magt.

De får heller ikke lov til at stille op ved vinter-OL i Pyeongchang, der begynder 9. februar.

De tre sidste sager har CAS endnu ikke færdigbehandlet.

DIF mener, at man uagtet torsdagens afgørelse godt kan tale om et systematisk russisk dopingprogram.

Det har blandt andet kostet russisk atletik udelukkelse i en lang periode.

- Afgørelsen viser samtidig, at det nok havde været den bedste beslutning at suspendere Den Russiske Olympiske Komité inden Rio-legene (i 2016, red.), som vi dengang var fortaler for.

- Der er ingen tvivl om, at der har været et sofistikeret russisk dopingprogram, for det bliver tydeligt beskrevet i McLaren-rapporterne, men at bevise det på et individuelt plan er svært.

- CAS er den sidste domsinstans, og vi bliver nødt til at tage deres afgørelse til efterretning, siger Morten Mølholm Hansen.