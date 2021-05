DIF-direktør: Genåbning går ud over breddeidrætten

Det er der nemlig fortsat lukket ned for i den genåbningsplan, som blev vedtaget natten til tirsdag.

Hvis man har gået og ventet på at løbe over i idrætshallen fra og med torsdag for at spille basketball eller håndbold, så må man vente lidt endnu.

Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), er skuffet over genåbningsaftalen, der går hårdt ud over den indendørs breddeidræt, når der er tale om kontaktsport.

Det gælder blandt andet sportsgene som håndbold, basketball og ishockey.

- Vi er forundrede over, at man går ind og differentierer mellem idrætterne. Det er igen en idrætsgren som håndbold, som det går ud over.

- Man åbner kun for ikke-kontaktsport. Det er vi rigtigt kede af, for det havde vi heller ikke set komme, siger Morten Mølholm.

Af aftalen fremgår det, at personer mellem 18 og 70 år fra 6. maj - torsdag - nu også kan dyrke idræt indendørs. Det var der lagt op til i den tidligere genåbningsaftale.

I den netop indgåede aftale står der dog, at åbningen i denne omgang ikke gælder for kontaktidrætter.

- Den skelnen varer heldigvis kun 14 dage frem til 21. maj. Så vi må desværre acceptere, at eksempelvis basketballspillere mellem 18 og 70 år ikke må træne kampsituationer i de kommende to uger.

- Jeg havde dog forventet, at kravet om coronapas ville gøre det muligt, at de voksne medlemmer, som har undværet deres idræt i snart et halvt år, kunne komme tilbage til en normal idrætsudøvelse - også i idrætter som håndbold, basketball, ishockey og så videre, siger Morten Mølholm.

DIF forstår udmærket, at tilskuere skal vise coronapas til fodboldkampe i eksempelvis Superligaen. Men ikke nede i den lokale badmintonhal.

- Vi har en problemstilling omkring coronapasset. Der er lavet nogle formuleringer, som ser ud til, at der kan forhandles videre om coronapasset.

- Men der står stadigvæk, at der skal være coronapas, når man dyrker sin almindelige motionsidræt i en badmintonklub.

- Vi er med på, at man skal være testet inden eller vaccineret. Men hvem skal kontrollere det?

- Det er hårdt for en frivillig sektor, hvis vi lige pludselig skal stable frivillige på benene, der skal kontrollere de andre medlemmer.

- Vi har i lang tid haft dialog med myndighederne om, hvor svært det er. Man bør kunne gøre det tillidsbaseret og viser coronapasset til hinanden, når man spiller badminton, siger Morten Mølholm.