DIF-boss vil tale med 62 forbund efter trist svømmesag

Det fortæller DIF-direktør Morten Mølholm ovenpå DR-dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen", der blev vist mandag aften.

Det vækker kritik hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), at flere landstrænere i dansk svømning nedgjorde nogle af de de største stjerner med offentlige vejninger.

- Det berører mig dybt. At der er nogle trænere, som har haft den her adfærd, det er dybt forkasteligt.

- Især på den baggrund, at elitesport er en sektor, som er så udsat for spiseforstyrrelser, da der er stort fokus på præstationer, krop og vægt, siger Mølholm til DR.

Sagen får DIF til at reagere i en bredere kontekst.

- Nu vil vi indkalde samtlige 62 specialforbund til en snak om, hvad de gør på det her område.

- Vi har et godt beredskab i dansk idræt på den forebyggende og behandlende del, men vi må også bare erkende, at vi har et stort problem.

- Vi skal blive bedre til at få vores viden ud til klubber og trænere, så de kan få noget viden om det her, siger Mølholm.

Dokumentaren viser eksempelvis, hvordan den tidligere topsvømmer Jeanette Ottesen oplevede at føle sig fed, bange og uduelig på grund af landstræner Mark Regans kontroversielle metoder og nedladende kommentarer.

- Det her er grove trænereksempler, men der kan også være eksempler på trænere, som ikke gør noget særligt alvorligt eller ondt, men alligevel trigger nogle ting, fordi de ikke ved, hvordan de skal opføre sig over for unge piger i sådan en situation, og det vil vi sætte ekstra skub på nu, siger Mølholm.

Mark Regan var landstræner for Danmark fra 2003 til 2008. I dag bor han i Australien og er gået på pension. Han ønsker ikke at deltage i et interview om perioden.

Men han siger til DR Sporten, at han aldrig har gjort noget galt. At han var en hård træner, og at man nogle gange bør fortælle svømmerne ting, som de ikke har lyst til at høre.

Også Paulus Wildeboer, den efterfølgende landstræner, er kritiseret for sine metoder samt offentlige vejninger. Hollænderen døde i 2014.