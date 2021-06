DIF-boss undrer sig over Uefa-afvisning af regnbueønske

Det vækker undren hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), at Allianz Arena i München fik afslag på at lyse stadion op i regnbuefarver til onsdagens EM-kamp mellem Tyskland og Ungarn.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) sagde nej til bystyret i München, som ønskede regnbuefarver til kampen.

- Det er ærgerligt, at det blev gjort til et politisk spørgsmål. For mig er det noget, der kan hægtes op på verdensmålene. Vi diskriminerer ikke. Vi respekterer hinanden. Der skal være plads til alle.

- I idrætten er det i særdeleshed det, vi hele tiden arbejder med. Vi inkluderer alle. Det er en forkert præmis at gøre det til et politisk spørgsmål, siger Hans Natorp.

DIF-formanden understreger, at han ikke sidder med ansvaret i Uefa og ikke kender forbundets beslutningsproces og grundlag for afvisningen.

- Men vi må bare konstatere, at Uefa i hvert fald har fået en reaktion, som de formentlig ikke havde ønsket sig eller planlagt. Så selvfølgelig er der noget, de kunne og burde have gjort anderledes.

- Det er forkert, at Uefa - uvist af hvilken grund - havner i en situation, hvor det her bliver et politisk spørgsmål, siger Hans Natorp.

Han mener, at Uefa gjorde det til et politisk spørgsmål ved at afvise ønsket fra München med henvisning til Ungarn og nationens politik.

- For mig er LGBT+-spørgsmålet et spørgsmål om det fælles værdigrundlag, vi går på, og som i en global verden er forankret i verdensmålene.

- Det er ikke et politisk spørgsmål. Det er noget helt andet. Det er et værdispørgsmål. Jeg synes, at fejlen allerede blev begået på det tidspunkt, hvor det blev gjort til et politisk spørgsmål.

- Det er ærgerligt, at det havnede der. For jeg tror, at det er svært at finde nogen mennesker, der er uenige i, at LGBT+ har sin plads i idrætten som alle andre, siger Hans Natorp.

Uefa stillede sig onsdag uforstående over for den kritik, som DIF og andre er kommet med i kølvandet på forbuddet mod regnbuefarver på Allianz Arena.

- Nogle har tolket Uefas beslutning om at afvise Münchens anmodning om at oplyse stadion i regnbuefarver under en EM-kamp som "politisk".

- Tværtimod var selve anmodningen politisk, fordi den var knyttet til det ungarske landsholds tilstedeværelse på stadion til onsdagens kamp, skrev Uefa.

Hans Natorp er ikke enig med Uefa i den udlægning, og han ser heller ikke en fare for, at regnbuefarver i München ville åbne en ladeport af politiske budskaber i sportens verden.

- I det her tilfælde hægter vi os op på noget, som hele verden er blevet enige om - nemlig verdensmålene. Man må ikke diskriminere.

- Selvfølgelig kan man meget hurtigt komme ud i, at alle mulige andre politiske manifestationer kommer ind på idrættens arena. Men jeg synes, at der er forskel. For her er der ikke tale om en politisk manifestation, siger han.

Hans Natorp håber, at denne sag kan få Uefa og andre aktører til at agere anderledes i fremtiden.

- Forhåbentlig får det os til at tænke os lidt om, inden vi hopper i et spor eller nogle argumenter ud fra nogle forkerte præmisser.

- Denne beslutning er taget ud fra en forkert præmis. Det skulle aldrig have været en politisk diskussion. Det minder dig og mig om, at idrætten er til for alle - uden undtagelse, fastslår DIF-formanden.