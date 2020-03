DIF bakker op om udsættelse af EM-slutrunde

- Idrætten har også et ansvar for at mindske smittespredning, og det kræver store beslutninger at tage det ansvar på sig. Uefa har i dag vist, at der er vigtigere ting i verden end fodbold. Det bakker vi fuldt op om i DIF, siger han.

EM i fodbold skulle være afholdt fra 12. juni til 12. juli, men det igangværende udbrud af coronavirus har forpurret de planer.

I stedet er det skubbet et år, mens europæiske lande forsøger at få bugt med smittespredningen.

Til gengæld giver det mulighed for, at de nationale ligaer og internationale klubturneringer kan færdiggøres over sommeren, så mestre kan kåres, og nedrykkere findes.

- Med udskydelsen af EM til sommeren 2021, så åbnes der en dør på klem for, at de nationale ligaer kan blive færdigspillet, så der kan findes nationale mestre og op- og nedrykkere rundt om i Europa.

- På den måde bliver Fodboldeuropa mindst muligt ramt, da det vil give mulighed for planmæssigt at spille for eksempel Champions League og Europa League i 2020-2021, siger Niels Nygaard.