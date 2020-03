DIF anbefaler forbund og klubber at følge corona-opfordring

De danske sportsforbund og -klubber bør følge myndighedernes anbefaling om at udskyde eller aflyse arrangementer med mere end 1000 personer.

Sådan lyder det fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Vi kommer til at følge myndighedernes anbefalinger og opfordre de af vores forbund og klubber, der har arrangementer med over 1000 personer, til enten at aflyse eller udskyde dem eller afvikle dem uden tilskuere, lyder det fra administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF) Morten Mølholm Hansen.