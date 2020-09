Artiklen: DIF: Suspendering af tilskuerordning er et slag for klubber

Myndighederne har sat den udvidede superligaordning, der giver mulighed for at få flere tilskuere til indendørs elitesport, på pause i hovedstadsområdet og i Odense.

Det skyldes en stigning i antallet af coronasmittede.

Den delvise suspendering af tilskuerordningen overrasker ikke Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har forståelse for beslutningen, men samtidig ærgrer sig.

- Det er et ordentligt slag i hovedet for mange af de klubber, som tripper for at byde mange tilskuere tilbage til elitesport, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

- Men disse ændringer er et vilkår, og de kommer ikke helt bag på os oven på weekendens udvikling. Vi accepterer dem selvfølgelig, selv om det er en vanskelig situation.

Odense og hovedstadsområdet er i foreløbig 14 dage undtaget fra den planlagt udvidelse af tilskuerordningen til andre idrætsarrangementer end fodbold.

Tiltagene kommer ikke til at berøre afviklingen af fodboldens Superliga nu og her.