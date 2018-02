DIF: OL-udelukkelsen af Rusland har haft effekt

På grund af Ruslands årelange problemer med doping havde Den Internationale Olympiske Komité (IOC) bestemt, at de russiske atleter skulle stille op under det olympiske flag i Pyeongchang.

- Hver gang man har set det olympiske flag i stedet for det russiske, er man blevet mindet om, hvad der er gået forud, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

- Det har været et kæmpe prestigetab for Rusland, og bagtanken bag det storstilede russiske dopingprogram i forbindelse med Sotji-legene var det stik modsatte - at skaffe Rusland prestige, siger han.

Ruslands omfattende dopingsnyderi blev afsløret i årene efter vinter-OL i Sotji i 2014, hvor Rusland var den mest vindende nation.

I Pyeongchang vandt de russiske atleter to guld-, seks sølv- og ni bronzemedaljer. Dermed er Rusland ikke blandt de ti bedste nationer i Sydkorea.

Til sammenligning kan Norge som den mest succesrige nation rejse hjem fra Sydkorea med 14 guld-, 14 sølv- og 11 bronzemedaljer.

- På det sportslige niveau har der også været en klar effekt af sanktionerne, selv om ikke alle russiske atleter er blevet udelukket, siger Morten Mølholm Hansen.

DIF bifalder samtidig IOC's beslutning om, at de russiske atleter ikke får lov til at gå under egen fane i forbindelse med søndagens afslutningsceremoni. Det skyldes, at to russiske atleter er blevet taget for doping i Pyeongchang.