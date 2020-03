DIF: OL i sommeren 2021 er en fornuftig beslutning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) udtrykker tilfredshed over, at sommerens udsatte OL i Tokyo vil blive afviklet på nærmest identiske datoer i 2021 fra 23. juli til 8. august, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) meldte ud mandag.

- Vi modtager nyheden med tilfredshed, og det var også datoerne, vi forventede, siger DIF-direktør Morten Mølholm.

- Vi kommer til at operere med samme termin som i år, og det giver bedre plads til at få plads til kvalifikationsstævner i løbet af foråret, og det ramler ikke ind i alle mulige andre sportsbegivenheder. Det virker som en fornuftig beslutning.

Mølholm vurderer, at sommerterminen tilfredsstiller flest mulige specialforbund.

- Det vil jeg tro. Det har sikkert været et stort puslespil for IOC og de japanske arrangører, men jeg tror, det er her, der er bedst plads til afholdelse, både i forhold til hvad der skal ske op til OL med kvalifikationsstævner, men også i forhold til planlagte mesterskaber efter OL.

Det er knap en uge siden, at det blev besluttet at udsætte OL på grund af den globale coronakrise, og mandag blev de japanske arrangører og IOC også enige om præcise datoer.

- Det, at datoerne nu er på plads, betyder, at de internationale specialforbund kan komme videre med deres planlægning og finde ud af, hvad de nye kvalifikationskriterier skal være, og hvor kvalifikationsstævner skal afholdes.

- Det forventer vi, at de går i gang med, så vi kan få besked om, hvad de nye kriterier er, og hvornår der er kvalifikationsstævner for dem, der endnu ikke har kvalificeret sig til OL, siger Mølholm.

Også i DIF er man i fuld gang med forberedelsen, men på nogle punkter er man tvunget til at afvente situationen.

- I DIF er der et langt arbejde i gang, og i øjeblikket er vi i gang med at samle op på økonomien blandt andet.

- Men vi er stadig afhængige af at vide, hvad kvalifikationskriterierne er. Så vi er stadig lidt afventende. Men nu kan forbundene komme i gang med at planlægge sammen med IOC, lyder det fra DIF's direktør.