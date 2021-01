DIF: Nyt forsamlingsforbud lukker foreningsidrætten ned

Sådan skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag meddelte, at forsamlingsforbuddet sættes ned fra ti til fem personer.

I forvejen var indendørs idræt lukket ned i forbindelse med de hidtidige restriktioner, men i en del fodboldklubber har man fortsat trænet udendørs i grupper af maksimalt ti personer.

Den mulighed forsvinder nu, lyder det fra DIF.

- Vi har forståelse for indførelsen af restriktionerne, men det smerter mig utrolig meget, at foreningsidrætten nu stort set bliver lukket helt ned.

- Det er en forfærdelig situation for alle medlemmerne og de frivillige kræfter, der er trukket så mange veksler på i det seneste år, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

Nu håber DIF, at nedlukningen kan ophæves hurtigere end i foråret, nu når der er sat gang i vaccinationerne.

- Nu må vi bide i det sure æble og stå situationen igennem. Forhåbentlig betyder den igangværende vaccinationskampagne, at situationen snart ændrer sig til det bedre, og at restriktionerne for foreningsidrætten kan hæves tidligere, end vi oplevede det i foråret, siger Morten Mølholm Hansen.