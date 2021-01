DIF: Ny kviklånsaftale afværger potentielt katastrofale tab

- Kviklånsloven har truet med at efterlade flere af vores klubber, forbund og landshold med økonomiske lussinger, men med aftalen er det lykkedes for politikerne at forhindre tab af sponsorindtægter, som potentielt kunne være katastrofale, siger Morten Mølholm Hansen i en pressemeddelelse.

Den nye aftale kan få ekstra stor betydning midt i en coronatid, hvor idrætten har sværere ved at skaffe sponsorkroner, uddyber han over for Ritzau.

- Det betyder rigtigt meget for både bredde- og eliteklubber i en tid, hvor de i forvejen har det svært i forhold til forlængelse af sponsorater. Det her vil hjælpe, fordi en række banksponsorer vil holde ved, siger Morten Mølholm Hansen.

Han peger på, at den oprindelige lov, der blandt andet skulle dæmme op for ludomani, kom til at ramme for bredt.

- Lovgivningen var møntet på, at der var reklameblokke med betting- og kviklånreklamer oven i hinanden, og det kom utilsigtet til at ramme idrætsklubberne og almindelige banksponsorer, der ikke lever af at udbyde kviklån.

- Derfor er vi super tilfredse og taknemmelige over, at politikerne har rettet op på det, siger DIF-direktøren.

Ifølge den nye aftale skal det stadig være ulovligt at reklamere for både spil og kviklån i reklameblokke både på tv og online.