DIF: Modigt og rigtigt af IOC at udelukke Rusland

Tirsdag meddelte Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at Rusland var udelukket fra at deltage ved vinter-OL i Pyeongchang.

- IOC tog ansvaret på sig og traf en god og rigtig beslutning, siger Morten Mølholm Hansen, direktør i DIF, i en pressemeddelelse.

- Rusland forsøgte at snyde sig til hæder og international anseelse, men ender op med at lide et enormt prestigetab. Dermed sender IOC et vigtigt signal til andre lande, som måtte overveje at slå ind på samme spor.

Russiske atleter, som kan bevise deres uskyld, kan dog få lov til at stille op under det olympiske flag.

Afsløringen af omfattende og systematisk doping i Rusland kom allerede i slutningen af 2015, og allerede forud for sommer-OL i Rio sidste år anbefalede DIF, at Rusland blev udelukket.

Dengang valgte IOC at lade det være op til de internationale specialforbund at beslutte, om russiske atleter i de givne sportsgrene kunne stille op.

Siden er mange russiske atleter fra vinter-OL i Sotji i 2014 blev taget i dopingsnyd efter nye test af gamle prøver, og nu har IOC strammet skruen.

Den Russiske Olympiske Komité er smidt ud af OL, mens atleterne skal bevise deres uskyld for at kunne stille op.

- Det er vigtigt, at højtstående ledere bliver straffet, og at sanktioner ikke kun går ud over atleter, siger Morten Mølholm Hansen.

- Det er en historisk hård straf, men den tager samtidig hensyn til de russiske atleter, som kan bevise, at de ikke har været involveret i dopingprogrammet, og som op til legene har været underlagt et antidopingsystem, der lever op til Wadas regler.

Han har stor respekt for, at IOC har valgt at smide Rusland ud af legene i Sydkorea.

- Beslutningen er båret af, at bekæmpelse af doping er hjerteblod for idrætten, og at et så grelt overgreb på idrættens kerneværdier retteligt bør straffes hårdt.

- Vi har i DIF stor respekt for IOC's mod - også selv om vi havde håbet, at IOC allerede havde truffet denne beslutning i forbindelse med Rio-legene, understreger Morten Mølholm Hansen.

Foruden udelukkelsen har Rusland fået en bøde på 15 millioner dollar (94 millioner kroner).

IOC har samtidig stanget en livtidskarantæne fra OL ud til den tidligere russiske sportsminister Vitaly Mutko. Han er Ruslands vicepremierminister, og han står i spidsen for den komité, der leder VM i fodbold i Rusland næste år.

Den daværende vicesportsminister, Yuri Nagornykh, er ligeledes blevet idømt karantæne på livstid fra OL.

Endelig har IOC også valgt at suspendere præsidenten for Den Russiske Olympiske Komité, Alexander Zhukov, som IOC-medlem.