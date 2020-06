DIF: Klubber skal fortsat kompenseres ved tilskuerloft

De næste dage arbejder DIF på at få mere specifikke retningslinjer på plads for dette. Og derefter gælder det et mere langsigtet arbejde med blandt andet at måtte samle flere folk til arrangementer og sluse flere tilskuere ind til store begivenheder.

Det fortæller DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

Regeringen har lagt op til, at der i første omgang kan lukkes 500 tilskuere ind til eksempelvis superligakampe, men det loft hjælper ikke klubberne ret meget.

- Det bliver en langsigtet udfordring at få flere tilskuere ind, og man vil nok være underlagt restriktioner et stykke tid endnu. Vi vil gerne arbejde for mere differentierede løsninger, hvor man ikke blot kigger på et absolut antal tilskuere, men også hvordan man kan fordele folk på et stort stadion.

- Vi vil arbejde på, at der fastholdes kompensationsordninger til klubber og forbund, så længe de ikke kan udnytte fuld kapacitet, for ellers kan de ikke overleve, siger Morten Mølholm Hansen.

Han ønsker, at man ser mere nuanceret på det og eksempelvis opdeler stadioner i sektorer, som man ser det i biografer.

Men han pointerer samtidig, at det skal ske forsvarligt, da store begivenheder anses som de mest smittefarlige.

- Folk skal komme tidsforskudt, så man undgår, at de stimler for meget sammen.

- Alt det her kommer nok ikke til at ske lige med det samme, men forhåbentlig kan vi få en gradvis indfasning, så der gradvis kan komme flere tilskuere ind til store sportsbegivenheder, siger Mølholm.

I første omgang glæder han sig dog over, at al idræt kan genåbne fra næste uge.

- Vi er super glade. Vi har arbejdet for at få resten af idrætten med, og nu kan alt genåbne dog med nogle restriktioner. Det betyder alverden, at rigtig mange danskere igen kan dyrke deres idræt efter tre måneders pause.