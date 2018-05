DIF: Ishockey-VM har overgået forventningerne

Et stort ishockey-VM blev for fire år siden placeret i et traditionelt set lille ishockeyland som Danmark.

Men over de seneste godt to uger har rolige fans, god stemning, solid afvikling og foreløbigt over 350.000 solgte billetter i Herning og København i den grad kunnet glæde DIF-formand Niels Nygaard.

- Det er megastort, at vi har gennemført et ishockey-VM både teknisk set, og at der har været så mange tilskuere. Det er enormt glædeligt, at forventningerne har vist sig at holde stik og endda blev overgået, siger han.

De seneste tal op til finalen søndag aften i København viser, at omtrent halvdelen af billetterne er blevet solgt til udenlandske fans.

Derudover har man langt overgået målet om at sælge 300.000 billetter til VM.

- Det er jo en stor mundfuld for et meget lille forbund, siger Niels Nygaard.

- Det er en af de mindre idrætsgrene i Danmark, og man har skullet løfte et stort arrangement.

Borgmester i Herning Lars Krarup (V), der samtidig er formand for Sport Event Denmark, som har stået for budprocessen i forbindelse med værtskabet, er også begejstret.

- Vi går rundt med hænderne over hovedet i Herning, siger han.

- Jeg har ikke mødt nogen i Herning Kommune, der har været i dårligt humør. Der er kommet massevis af gæster fra nær og fjern, der har holdt en hockeyfest på den gode måde.

Midt- og Vestjyllands Politi har langt de fleste dage på det sociale medie Twitter kunnet prale med tomme døgnrapporter fra ishockey-VM.

Også det glæder Lars Krarup.

- Vi ved, at fodboldsupportere godt kan komme i slagsmål, men ishockeysupporterne har været i stand til at sidde og holde med hver deres hold og bagefter give tomlen op til det hold, der vandt, siger han.

- Der er aldrig ballade, og det har der heller ikke været i Herning.