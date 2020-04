DIF: Forlænget hjælpepakke redder flere danske foreninger

Ud over forlængelsen sænkes grænsen for deltagere fra 1000 til 350 med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at flere mindre arrangementer kan få kompensation.

- Helt konkret betyder det, at mange flere af vores foreninger kan få hjælp, når de står til at tabe penge på arrangementer, de har måttet aflyse på grund af corona, siger DIF-formand Niels Nygaard i en pressemeddelelse.

- Og vi ved, at mange af dem har penge i klemme, som skaber alvorlige udfordringer for dem. Derfor kan udvidelsen af arrangementsordningen få stor betydning.

Pengene kommer til at hjælpe arrangører inden for både bredde- og elitearrangementer.

Selv om hjælpen falder på et tørt sted og vil redde mange foreninger, så kan coronakrisen stadig få store konsekvenser for mange sportsforeninger.

- Arrangementsordningen dækker kun omkostningstab og hjælper derfor kun i begrænset omfang de foreninger, som har indtægter på for eksempel stævner, siger Niels Nygaard.

- Der er ofte tale om indtægter, der bruges til at drive foreningen resten af året og som er nødvendige, for at idrættens fællesskaber også fremover kan være et stærkt aktiv i vores samfund.

Nygaard slår fast, at man fortsat vil være i dialog med politikerne om, hvordan det hårdt ramte foreningsliv kan klare sig bedst muligt igennem krisen.