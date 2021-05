DIF: De store motionsløb går usikker fremtid i møde

Det gælder forbuddet mod tilskuere til sportsarrangementer som eksempelvis håndboldkampe i slutspillet, håndtering af coronapasset i foreningslivet samt breddeidrætten for medlemmer, der dyrker indendørs kontaktsport.

Der er flere ting, der skaber bekymring og undren i Danmarks Idrætsforbund (DIF), efter at genåbningsplanen blev vedtaget natten til tirsdag.

På de fronter er der skuffelse i DIF, og det er der også, når det gælder de kommende måneders motionsløb, der lige nu står til udsættelse eller aflysning frem til 1. august.

Selv efter den dato er det i genåbningsplanen usikkert, om de kan afvikles efter 1. august. Det er Morten Mølholm Hansen, direktør i DIF, utilfreds med.

- Vi er enormt bekymrede for de store motionsarrangementer. De ved, at de ikke kan afholde dem de næste måneder. Men de ved ikke engang, om de er købt eller solgt efter 1. august.

- Det er ekstremt svært at planlægge de store motionsløb, når man ikke aner, hvad der sker fremover. De lever en meget usikker tilværelse, også dem der har arrangementer efter sommerferien, siger Morten Mølholm.

Det drejer sig blandt andet om DHL Stafetten, Copenhagen Half Marathon og Royal Run i august og september

- Det er nogle af de store motionsevents, som virkelig har det svært. De har brug for en længere planlægningshorisont.

- Det bliver umuligt for dem at afholde større motionsløb de næste måneder. Vi frygter, at de skal leve i uvished frem til august, siger Morten Mølholm.

Det er umuligt at afvikle motionsløbene med de krav, der står skrevet i den nuværende genåbningsplan, oplyser DIF-direktøren.