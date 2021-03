DIF: Danske OL-atleter skal helst vaccineres i Danmark

Men det tilbud møder ikke ubetinget begejstring i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Her ser man helst, at de danske OL-atleter får stikket i Danmark.

- Vi vil i første omgang satse på at få dem (OL-atleterne, red.) vaccineret i Danmark, og det hænger selvfølgelig sammen med, at den kinesiske vaccine jo ikke er godkendt af EU-myndighederne, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

- Jeg tror, vi vil være mest rolige ved at få dem vaccineret med en af de anerkendte vacciner i Danmark, så det er det, vi arbejder på, men det er jo ikke nogen nem situation, for vi skal jo også have dem vaccineret i tide.

Spørgsmålet er så, hvorvidt det bliver muligt med de skiftende forventninger til, hvor hurtigt den danske befolkning kan blive vaccineret.

DIF har tidligere slået fast, at de danske sportsfolk ikke kommer foran de sårbare grupper i vaccinekøen.

- Men når vi går i gang med den almindelige, brede befolkning, kunne man måske godt tage et hensyn til, at OL-atleter kom først ind for at blive vaccineret, fordi det er ret afgørende for deres forberedelser.

- Det er det, vi arbejder med. Der er ikke kommet noget gennembrud i den dialog (med myndighederne, red.), men det arbejder vi stille og roligt på, siger Mølholm.

Det er på IOC's regning, hvis OL-atleter tager imod den kinesiske vaccine.

For hver dosis af den kinesiske vaccine, som går til en OL-deltager, vil IOC ifølge præsident Thomas Bach betale for yderligere to vaccinedoser til brug i den almene befolkning i de pågældende lande.

OL i Tokyo, som er udskudt fra 2020 til 2021, afvikles fra 23. juli til 8. august.

Vaccinetilbuddet gælder også i forbindelse med næste års vinter-OL i Beijing.