DHF vil høre håndboldklubber for at undgå klagesager

Det fortæller formanden for Håndboldens Appelinstans, Karsten Madsen, efter at instansen har sendt en mail ud til alle klubber.

Håndboldens Appelinstans under Dansk Håndbold Forbund (DHF) vil undgå at få eventuelle klagesager på halsen, fordi klubber ikke er blevet hørt.

Mailen giver klubberne mulighed for at blive hørt i de nedrykningssager, der opstod, da ligaen blev stoppet før tid.

I mailen anmodes klubberne om senest onsdag at komme med eventuelle bemærkninger til, at flere klubber er tvangsnedrykket, da coronavirus har forhindret resten af håndboldsæsonen i at blive afgjort på banen.

- Vi gider ikke komme i en situation, hvor nogle klager til DIF (Danmarks Idrætsforbund, red.) over vores afgørelse, og så har vi ikke hørt de potentielt involverede. Man kan diskutere, hvor mange der egentligt er involverede.

- For ikke at komme i en situation, hvor folk siger, at vi har overtrådt vores pligt til at høre alle, har vi valgt at udsende en generel høring af alle klubber i håndboldligaerne og 1. division for både damer og herrer.

- Det er dem, beslutningerne retter sig imod. Så er der ikke bagefter nogen, der kan komme og klandre os for ikke at høre folk, siger Karsten Madsen.

Han understreger, at det ikke er klubberne, som afgør, hvem der skal have ret. De får blot mulighed for at komme til orde.

- Det her er jo ikke en demokratisk proces, hvor man stemmer den eller anden vej. Hos os er det en vurdering af, hvad der er op og ned på juraen. Derfor vil vi gerne høre, hvad klubberne tænker og mener, siger han.

Det betyder ikke noget, om der er 3 klubber eller 25, der svarer.

- Det er jo ikke sikkert, der er nogen, der reagerer overhovedet. Sidste gang, vi gjorde det, var der vist en klub, der reagerede. Det var det hele.

- Jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget på hjerte. Nu får de i hvert fald mulighed, siger formanden.

- Hvis de er ligeglade med beslutningen, så behøver de ikke at svare, siger han.

De tre klubber, der har appelleret en skrivebordsnedrykning, er herreklubberne Nordsjælland Håndbold (Primo Tours Ligaen) og Odder Håndbold (1. division) samt dameklubben EH Aalborg (HTH Ligaen).