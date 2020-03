DHF valgte kvindetrænere fra: Vi skal ikke sende signaler

Dansk Håndbold Forbund har ikke haft en kvindelig A-landstræner siden Else Birkmose i midten af 1960'erne, og med ansættelsen af Jesper Jensen står det klart, at kvindelandsholdet også i de kommende år får en mand på sidelinjen.

Det handler om kompetencer, fastslår forbundets generalsekretær, Morten Stig Christensen. Han medgiver, at det ville være et godt signal med en kvindelig landstræner, men kun hvis det er den bedst egnede til jobbet.

- Det her handler ikke om at sende signaler. Det handler om, at vi kommer i land med det, vi tror på.

- Vi kigger for det første på kompetencer og for det andet på, hvordan de passer ind i de her sammenhænge. Det er ikke kønnet, vi overhovedet kigger på, siger Morten Stig Christensen.

Mens Danmark altså kun har ansat mænd som landstrænere, ser det anderledes ud i andre lande.

Norges internationale gennembrud kom med Marit Breivik på trænerposten, og danske Helle Thomsen har været landstræner i både Sverige og Holland.

Der har da også været kvinder blandt kandidaterne til at afløse Klavs Bruun Jørgensen, siger Morten Stig Christensen. Han vil dog ikke sætte navne på.

- Jeg kan sagtens forestille mig en kvindelig landstræner for kvindelandsholdet.

- Og uden at skulle lyde alt for rabiat kan jeg også forstille mig en kvindelig landstræner for herrelandsholdet. Det handler kun om kompetencer, fastslår han.

Ud over Helle Thomsen, der er klubtræner i Norge, fremhæver han Odense-træner Karen Brødsgaard som eksempel på, at kvinder ind imellem finder vej til de store trænerjob.

- Og der er flere på vej. Det, vi har brug for, er, at der er flere kvinder, der har lyst til at gå den vej. At de har ambitioner om at blive nogle af de dygtigste, også i sammenligning med mændene, siger Morten Stig Christensen.

