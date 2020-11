DHF overvejer at droppe EM - minister arbejder på løsning

- Regeringens holdning er, at vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og den dialog, vi har med DHF og sundhedsmyndighederne, fortsætter, siger hun.

Regeringen arbejder fortsat på at finde en løsning for EM-slutrunden i håndbold for kvinder.

Der har været usikkerhed om slutrunden, efter at Norge mandag trak sig som medvært for slutrunden, som efter planen skal afvikles i december.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har tilbudt at påtage sig hele værtskabet for slutrunden. Men den endelige godkendelse fra regeringens covid-19-udvalg mangler.

Udvalget skal blandt andet tage stilling til, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at fordoble antallet af deltagende hold på dansk jord fra 8 til 16.

Ifølge DHF-formand Per Bertelsen er der ikke meget dialog mellem parterne.

- Vi havde senest kontakt i relation til det her i går morges (fredag, red.), da vi besluttede os for at sige, at vi ville kigge på det en gang til. Om vi kunne stramme endnu mere op, hvis det kunne være med til at løse problemet.

- Det var den kontakt, vi havde i går morges ved nitiden. Siden har der ikke været nogen kontakt, siger han lørdag middag til Ritzau.

Bertelsen havde først udpeget torsdag som deadline. Dernæst fredag. Lørdag siger han, at han overvejer at indkalde bestyrelsen i håndboldforbundet for at droppe værtskabet.

- Jeg overvejer meget, om de skal indkaldes i eftermiddag eller i morgen formiddag, så vi kan træffe den endelige beslutning og meddele Det Europæiske Håndboldforbund, at vi ikke kan hjælpe dem, selv om vi er klar, fordi vi åbenbart ikke har den opbakning fra regeringen, som vi skal have, siger han.

Hvis EM gennemføres efter planen, begynder slutrunden 3. december og slutter 20. december.

Slutrunden bliver i så fald den første med Jesper Jensen som træner for de danske håndboldkvinder.

Danmark er i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien, og tre af holdene går videre til mellemrunden.

Danmark var senest vært for EM i kvindehåndbold i 2010 med Norge som medvært. Ved den lejlighed blev Danmark nummer fire.