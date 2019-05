DHF offentliggør VM-regnskab efter kritik

DHF har fået kritik for ikke at offentliggøre regnskabet bag håndbold-VM i januar og har nu ombestemt sig.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har besluttet at offentliggøre regnskabet for VM i 2019. Det siger formand Per Bertelsen til Politiken forud for forbundets årlige repræsentantskabsmøde på lørdag

DHF afviklede VM-turneringen gennem den almennyttige forening DHF Event. Dermed kunne forbundet opnå momsfritagelse for sine indtægter. Til gengæld ville overskuddet, som forbundet tidligere har anslået til omkring 30 millioner kroner, være bundet til breddehåndbolden.

- Vi har ikke tidligere gjort brug af at fortælle, hvordan tingene omkring arrangementerne hænger sammen, men det har vi så tænkt os, at vi vil gøre fremover, siger Per Bertelsen til Politiken.

Meldingen står i kontrast til hans svar i Politiken 23. januar, hvor formanden sagde: "Det samlede regnskab for DHF Event, som er den forening, hvor VM 2019 bliver afviklet, bliver ikke offentliggjort. Vi gør dog det, som vi også har gjort ved mesterskabet i 2014, at vi offentliggør overskuddet fra mesterskabet."

Den melding mødte kritik fra både kulturminister Mette Bock (LA) og formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard.

De var begge bekymrede over, at pengestrømmene bag VM-turneringen var skjult for offentligheden, selv om kommuner, regioner og andre offentlige instanser samlet havde støtte begivenheden med 17,5 millioner kroner.

- Det vil klæde DHF Event at lægge deres regnskaber frem offentligt, sagde kulturministeren dengang til Politiken om DHF's ønske om at skjule pengestrømmene bag det offentligt støttede arrangement.

I Danmarks Idrætsforbund er administrerende direktør Morten Mølholm glad for, at foreningsregnskabet for VM 2019 nu bliver lagt frem. Og han så gerne, at det samme kommer til at ske for regnskaberne for mændenes EM 2014 og kvindernes VM i 2015.

- DHF må selv finde ud af, hvad de vil. Det skal vi som udgangspunkt ikke blande os i. Men jeg vil samtidig sige, at det helt principielt er vores holdning, at der skal være åbenhed om den slags ting. Uanset, hvornår regnskaberne så er fra. Det gør ingen forskel, siger DIF-direktøren.

DHF har endnu ikke taget stilling til, om regnskaberne for mændenes EM 2014 og kvindernes VM i 2015 også skal offentliggøres.