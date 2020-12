DHF-formand vil ikke koge mere suppe på coronasag

Det igangværende håndbold-EM for kvinder var ikke mange dage inde i turneringen, før Ruslands spanske landstræner, Ambros Martín, for rullende kamera overtrådte det klart udmeldte og strikse coronaprotokoller.

I hallen trådte han ud af den røde coronazone for at snakke med Ruslands håndboldchef. Og de to gav endda hinanden hånden. Et klart brud på reglerne.

Inden EM var det blevet indskærpet over for alle, at et brud på reglerne ville føre til, at man uden varsel blev smidt ud af EM.

Men Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) lod ham slippe med en advarsel. Det samme gjorde personer fra fire andre EM-nationer, som åbenbart heller ikke havde kunnet følge coronaprotokollerne.

Det skabte vrede og skuffelse hos Dansk Håndbold Forbunds (DHF) formand, Per Bertelsen, som mente, at EHF ikke overholdt aftalerne om sanktioner.

Nu har røgen fra sagen lagt sig, og Per Bertelsen mener, at alvoren er gået op for alle parter.

- Ja, det tror jeg. Der har været teknisk møde igen, og der har de fået strammet op på tingene, så det tror jeg, siger han, men ønsker ikke at snakke meget mere om sagen.

Spørgsmål: Kulturministeren var efterfølgende også ude at indskærpe, at EM skulle leve op til de aftaler, der var indgået med myndigheder. Har du snakket med myndighederne efterfølgende?

- Næh.

Spørgsmål: Har du efterfølgende haft en snak med EHF om håndteringen?

- Vi holder dagligt møder, så der er ikke så meget mere i det. Der er ikke rigtig mere i det der, synes jeg. Jeg vil helst ikke have, vi koger mere suppe på det. Jeg tror på, at alle har forstået det nu efter det tekniske møde, og jeg har ikke rigtig mere at sige til det.

Spørgsmål: Så stridsøksen mellem dig og EHF er begravet?

- Der har ikke været nogen stridsøkse. Vi har snakket om tingene, som man gør som voksne mennesker, slår Per Bertelsen fast.

I forbindelse med EHF's advarsel til de fem nationer, inklusive Rusland, for at ikke at leve op til coronaprotokollerne er det blev indskærpet, at hvis en person igen overtræder reglerne, bliver vedkommende smidt ud af EM.