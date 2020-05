DHF-formand vil have håndboldafklaring inden for tre uger

Efter at beslutningen om sæsonafslutningen fra Udvalget for Professionel Håndbold er blevet kendt ugyldig, ligger afgørelsen i stedet hos Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab.

- Jeg håber, at vi kan få indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i denne uge, og derefter er der to ugers respit. Så inden for tre uger skulle vi gerne få det afviklet, siger DHF-formand Per Bertelsen.

Håndboldens Appelinstans underkendte tirsdag beslutningen om afslutningen af sæsonen, som det professionelle udvalg havde truffet.

Eftersom coronakrisen forhindrede, at turneringerne kunne færdigspilles, kårede udvalget danske mestre og fandt nedrykkere i en skrivebordsafgørelse.

Men udvalget har ifølge DHF's love ikke kompetencerne til at træffe en sådan beslutning, konkluderede appelinstansen.

Det er DHF-formanden dybt uenig i.

- Vi har rådført os med vores advokater, inden vi traf beslutningen, og vi fik en klar blåstempling. Derfor er det dødtræls, at der nu kommer sådan en afgørelse, siger Per Bertelsen.

- Men nu vi tilrette vores love, så det står helt klart, at en anden gang er det en beslutning, der alene træffes i profudvalget, fastslår han.

Han forventer ikke, at repræsentantskabet kræver en anden afslutning på sæsonen, end den, som det professionelle udvalg havde besluttet i den nu underkendte afgørelse.

- Eftersom repræsentantskabet har givet Udvalget for Professionel Håndbold de beføjelser, som vi mener, vi har, har jeg også en formodning om, at repræsentantskabet følger den indstilling, der kommer fra os, siger Per Bertelsen.