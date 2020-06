62-årige Per Bertelsen har været formanden for Dansk Håndbold Forbund siden 2011.

DHF-formand overvejede stop efter onlinehetz

Per Bertelsen blev udsat for en hetz og overvejede sit job i forbindelse med sag om sæsonafslutning.

Formanden for Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, overvejede at trække sig som formand på grund af de personlige tilsvininger, han blev udsat for i forbindelse med, at håndboldsæsonen 2019/20 blev afblæst og afgjort på skrivebordet på grund af coronavirus.

For nogle klubber betød afgørelsen en skrivebordsnedrykning, mens det for Per Bertelsen medførte så ubehagelige beskeder og mails fra anonyme personer, at han overvejede, om det nu var jobbet værd.

Det siger han til B.T., efter at den langstrakte sag blev afgjort i sidste uge.

- Det er fuldstændig omkostningsfrit at kalde mig "tykke svin" og skrive "du er kraftedeme også en stor idiot", "han skulle have været sparket ud af det job for længst" - den slags. Jeg synes, det var ondskab. Det endte med at gå på mig personligt i stedet for på sagen

- Så jeg har haft et par gange undervejs, hvor jeg var ved at slå op i banen. Det må jeg indrømme. Jeg er blevet hængt ud og kaldt de værste ting. Det har fandeme været hårdt. Og det gør jo, at man tænker over, om det nu også er det her, man skal bruge hele sit liv på, siger Per Bertelsen til avisen.

Han fortæller også, at han og DHF gennem årene har været i vælten flere gange, men at det ikke har kunnet måle sig med de reaktioner, som skrivebordssagen har medført.

Han mener i øvrigt ikke, at DHF selv i bagklogskabens lys skulle have håndteret sagen anderledes.

Der blev i sidste uge sat punktum i sagen, da Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans stadfæstede afgørelsen om, at 2019/20-sæsonen slutter med det resultat, som Udvalget for Professionel Håndbold besluttede i april.

Det var håndboldklubberne Odder, Nordsjælland og EH Aalborg, der i flere måneder kæmpede for at undgå degradering til en lavere række.

