IHF-præsident Hassan Moustafa har ifølge flere tidligere IHF-medlemmer blandet sig i deres arbejde, og det har fået dem til at forlade IHF i protest mod præsidenten.

DHF-formand ønsker styr på ballade i håndboldtoppen

Per Bertelsen vil ikke blande sig, men ønsker styr på situationen i IHF, hvor flere har forladt deres poster.

Fire medlemmer har forladt deres poster i Det Internationale Håndboldforbund (IHF) i protest mod præsident Hassan Moustafa.

De har trukket sig, fordi de mener, at Moustafa har blandet sig i deres arbejde.

Formanden i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, vil ikke vælge side, men den danske håndboldboss håber, at der snart falder ro på efter en kaotisk tid i håndboldsportens top.

- Det har været en rigtig trist periode, synes jeg, her den sidste måneds tid eller halvanden, og det håber jeg da, at vi får styr på - eller at man får styr på.

- Vi har et OL, der står foran os, og det skulle ikke gerne komme til at stå i skyggen af intern ballade. Så jeg håber, vi får styr på det inden, siger Per Bertelsen til TV2 Sport.

Den nu tidligere dommerformand i IHF, spanieren Ramon Gallego, er blandt de IHF-medlemmer, der har trukket sig.

IHF-præsident Moustafa blandede sig ifølge Gallego i dommerpåsætningen.

Gallego har udtalt, at han blev pålagt, at han ikke måtte lade dommere lede en kamp med et hold fra den samme region af verden.

Per Bertelsen fortæller til TV2 Sport, at han har det skidt med, at Gallego nu er fortid i IHF. Striden mellem Gallego og Moustafa vil han dog ikke blande sig i.

Den danske holdning er dog, at der ikke skal være geografiske overvejelser inde over, når der skal påsættes dommere til kampe.

- Jeg vil bare sige, at vi vil have de bedste dommere. Og hvis de bedste dommere nu engang er i Malmø, jamen så er det dem, vi skal bruge. Eller hvis de er i Oslo, så er det dem, vi skal bruge. Eller hvis de er i Flensborg, eller hvis de er i Madrid, siger Per Bertelsen til TV2 Sport.