DHF-formand kritiserer udvælgelse af EM-dommere

Det vakte både opsigt og kritik, da Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) tidligere på året offentliggjorde, at kvindernes EM-slutrunde i år kun skulle have kvindelige dommere til kampene.

Indtil Danmarks mellemrundekamp fredag mod Sverige havde dommerpræstationerne ikke været et tema.

Bevares, der havde været en del fejlkendelser, men de var gået i begge retninger og havde ikke nået et niveau, hvor det sænkede kampenes niveau.

Men det var det i kampen mod Sverige. De to litauiske dommere, Viktorija Kijauskaite og Ausra Zaliene, leverede en indsats, som skabte frustration gennem hele kampen for begge hold.

Ifølge Jesper Jensen er det desværre en ting, som har været generelt for EM-slutrunden.

- Det er noget, jeg har snakket med flere af trænerne om. Generelt synes jeg, at vi har haft det ok indtil videre, men det i dag (fredag, red.) var ikke godt, lyder det fra den danske landstræner.

Flere af spillerne berettede efter kampen, hvor svært det havde været at finde ud af, hvad man måtte og ikke måtte, fordi dommernes linje, eller mangel på samme, var umulig at gennemskue.

EHF har valgt at lade kvindelige dommere have hele scenen ved kvindernes EM for at hjælpe ligestillingen frem i sporten.

Det er et sympatisk træk, men hos Dansk Håndbold Forbund er generalsekretæren, Morten Stig Christensen, ikke tilhænger af måden, hvorpå EHF forsøger at skubbe på ligestilling frem.

- Jeg er ikke tilhænger af det, EHF har gjort her med bare at sætte kvindelige dommere på det hele, siger han.

- Jeg kan mærke på nogle af dem, når jeg snakker med spillerne, at de er irriterede over det, fordi det giver indtryk af, at kompetencer ikke er det eneste parameter. Her er det også et parameter, at du er kvinde. Der skal vi helst ikke ende.

Trods den mildest talt ujævne dommerindsats lykkedes det Danmark at holde liv i drømmen om at komme i EM-semifinalerne ved at vinde 24-22.

Søndag venter Spanien i anden mellemrundekamp. Her er kravet til danskerne også en sejr.