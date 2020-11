DHF-formand: Vi vil gøre alt for at redde håndbold-EM

Skulle nordmændene vælge at springe fra, er det dog ikke ensbetydende med, at turneringen bliver aflyst.

Norges statsminister, Erna Solberg, sår fredag yderligere tvivl, om Norge vil være i stand til at stå for sin del af håndbold-EM, som landet i december skal arrangere sammen med Danmark.

Dansk Håndbold Forbund er klar til at kæmpe hårdt for at afvikle slutrunden. Også hvis det skulle betyde, at Danmark kommer til at stå med hele arrangementet selv.

- Det er væsentligt for Dansk Håndbold Forbund, at det her arrangement bliver gennemført, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for, at det bliver det. Det er vigtigt for vores idræt, siger DHF's formand, Per Bertelsen.

Han slår fast, at han ikke officielt vil forholde sig til situationen, før der foreligger et endeligt afslag fra nordmændene.

- Så længe det norske håndboldforbund ikke har meldt noget ud, har jeg en tro på, at nordmændene løser opgaven. Den plan er jeg loyal overfor, lige indtil det øjeblik, hvor Norge siger noget andet, siger Per Bertelsen.

DHF-formanden er dog enig i, at den norske statsministers udtalelser gør, at det ser svært ud for Norge af opfylde sin del af aftalen.

Erna Solberg udtrykte på et pressemøde fredag, at "der er mange tegn, som tyder på, at det kan blive vanskeligt at få en protokol til at lykkes".

Senest på mandag skal Norge give Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) besked, hvis ikke man vil beholde værtskabet.

- I så fald får vi sikkert et opkald fra EHF, der vil spørge, om vi vil hjælpe med at løse den del af opgaven. Og så tager vi stilling til det til den tid, siger Per Bertelsen.

- Vi skal finde et sted, hvor der er haller og hoteller til det, og det finder vi også, hvis vi kommer i den situation, fastslår han.

EM i kvindehåndbold begynder 3. december.