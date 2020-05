Per Bertelsen håber på i fremtiden at undgå et forløb, som det dansk håndbold for tiden gennemgår. (Arkivfoto)

DHF-formand: Trist at denne sag er trukket i langdrag

Sagen om afslutningen af den danske håndboldsæson er endt som en kamp i medier og sociale medier.

Det siger formand i Dansk Håndbold Forbund (DHF) Per Bertelsen, efter at DHF's repræsentantskab mandag aften stadfæstede skrivebordsafgørelsen om slutstillinger og nedrykninger i de bedste danske rækker.

En beslutning, der vækker glæde hos DHF-formanden, der dog ærgrer sig over forløbet.

- Det er virkelig trist for alle parter i håndbolden, at den her sag er blevet trukket sådan i langdrag, siger Per Bertelsen på forbundets hjemmeside.

- Selv om vi har gjort alt efter bogen i forhold til at rådføre os med jurister, er der alligevel huller, som er blevet udnyttet til det sidste i kampen for at omgøre en beslutning, som rettelig bør ligge hos Udvalget for Professionel Håndbold.

Han henviser til Nordsjælland Håndbolds, EH Aalborgs og Odder Håndbolds utilfredshed, med måden sæsonen blev afsluttet på.

Klubberne endte med at anke sagen og fik medhold i Håndboldens Appelinstans, hvorefter DHF svarede igen ved at indkalde til mandagens møde.

- Som jeg indledte med at sige, er det trist for dansk håndbold, at sagen er endt, som den er. Det bidrager kun til, at der bliver gravet grøfter, hvilket er helt usigeligt ærgerligt.

- Nu må vi granske forløbet og forhåbentlig blive klogere på, hvordan vi i fremtiden kan håndtere uforudsete forhindringer endnu bedre, så håndbolden ikke igen skal være genstand for uhensigtsmæssig debat i offentligheden, siger Per Bertelsen.

Nedrykningssagaen er trods mandagens beslutning formentlig ikke slut endnu, da Nordsjælland, Aalborg og Odder sideløbende har anket sagen til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF) - også kendt som idrættens højesteret.