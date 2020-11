DHF-formand: På et tidspunkt kaster vi håndklædet i ringen

Jesper Jensen ved endnu ikke, om han skal styre håndboldkvinderne gennem slutrunden i december som cheftræner for det danske landshold. (Arkivfoto)

DHF-formand Per Bertelsen er træt af at vente på afklaring om EM-slutrunden i december.

Der er mindre end to uger til, at EM-slutrunden i håndbold efter planen skal begynde, men endnu er det uklart, hvorvidt den kan afvikles.

Efter at Norge trak sig som medvært, har Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) arbejdet på at gøre Danmark til enevært for slutrunden.

Men for at det kan ske, skal den danske regerings coronaudvalg endegyldigt vende tommelfingeren opad, og det er endnu ikke sket. Nu vil DHF-formand Per Bertelsen snart ikke at vente længere.

- På et tidspunkt må vi sige: Vi kunne godt holde EM på forsvarlig vis ud fra en coronaprotokol, der er væsentligt hårdere, end man forlanger i Danmark. Men vi formåede ikke at få politikerne til at hjælpe os igennem.

- Og så må vi smide håndklædet, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) arbejdes der fortsat på at finde en sundhedsmæssigt forsvarlig løsning for slutrunden. Det siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau lørdag formiddag.

Norge trak sig i begyndelsen af ugen som medvært på grund af stramninger af coronarestriktioner i landet.

Per Bertelsen fortæller, at alt er på plads i forhold til at arrangere slutrunden med Herning og Kolding som værtsbyer. Men den politiske blåstempling mangler.

Først sagde han, at deadline var torsdag. Og fredag sagde han så, at det var "absolut sidste deadline" til B.T.

Han er ikke blevet klogere på situationen siden.

- Prøv at spørge kulturministeren i stedet, for vi har intet nyt. Vi får ingen indikationer. Vi venter på det samme som de seneste mange dage. Der er intet sket, og nu har de travlt med traktorer og pis, siger Bertelsen.

EM skal efter planen afvikles fra 3. til 20. december.