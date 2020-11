DHF-formand: Ikke sikkert vi behøver grønt lys fra regering

Efter at bestyrelsen i DHF søndag besluttede at arbejde videre mod EM uden en endelig godkendelse fra regeringen, har medarbejderne haft travlt.

- Vi har blandt andet fået bestilt alle rejser til dommere, delegerede og officials. Vi har underskrevet nogle af de kontrakter, der har ligget og ventet, og vi har været i gang med 27 andre ting, som skal gøres færdige inden næste uge, siger DHF-formand Per Bertelsen.

Og ifølge formanden behøver arrangørerne ikke nødvendigvis en formel godkendelse fra regeringen, så længe de lever op til reglerne under coronapandemien.

- For mig at se behøver vi ikke at have noget (endegyldigt grønt lys, red.). Vi har lagt os op ad de anbefalinger, der er for elitesporten i Danmark. Vi har en nagelfast tro på, at det er dem, der er gældende - også for sådan et arrangement. Derfor kom det fuldstændig bag på os i mandags, siger han.

Bertelsen refererer til mandag i sidste uge, hvor Norge trak sig som medvært for slutrunden, der efter planen skal begynde 3. december.

Efter Norges beslutning tilbød det danske forbund at overtage hele EM-værtskabet. Det var først her, at det gik op for DHF, at regeringen kunne få betydning for, om slutrunden kunne afvikles.

- Siden har vi manglet et svar på, at vi kan køre. Men hvis vi sætter os ned og venter på det, så når vi ikke at blive færdige, til holdene ankommer. Det kan vi simpelthen ikke. Det er ikke noget, vi bare lige gør, siger Per Bertelsen.

- Der ville ikke på nogen mulig måde være problemer med at afvikle det her EM ud fra de anbefalinger, som vi har været vidende om - i hvert fald indtil mandag i sidste uge. Hvad der er sket efterfølgende, har jeg ingen anelse om.

Det betyder dog ikke, at DHF vil sidde det overhørig, hvis regeringen anbefaler at sløjfe det danske værtskab.

- Så må vi indkalde bestyrelsen, og så må vi tage stilling til, hvad vi så gør. Vi har hele tiden sagt, at vi har respekt for situationen. Af samme grund har vi så skrappe restriktioner i forhold til det her mesterskab.

- Og vi har dyb respekt for, at vi skal passe på, og at vi har en coronasituation. Lige netop derfor prøver vi med djævelens vold og magt at gøre det så sikkert som muligt for alt og alle, siger Per Bertelsen.

Kulturministeriet fortæller mandag formiddag, at der ikke er noget nyt at berette. Ifølge Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, arbejdes der fortsat på at finde en løsning.

Den danske landsholdslejr møder mandag ind for at begynde forberedelserne til slutrunden.

Det er fortsat uvist, hvornår flere af de øvrige lande dukker op i Danmark. De 16 deltagende nationer bliver placeret på hoteller i Herning, Kolding og Silkeborg, hvor DHF og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) vil etablere såkaldte coronabobler.