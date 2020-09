Per Bertelsen, der er formand i Dansk Håndbold Forbund (DHF), kunne torsdag meddele, at EM for kvinder bliver afviklet på dansk grund. (Arkivfoto)

DHF: Håndbold-EM afvikles som planlagt i Danmark

EM i kvindehåndbold afvikles som planlagt i Danmark.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) oplyser, at EM for kvinder i Danmark og Norge bliver spillet i de danske værtsbyer Frederikshavn og Herning.

DHF-formand Per Bertelsen er lettet over, at der omsider er fundet et svar på spørgsmålet om, hvorvidt EM skal afholdes i Danmark eller ej.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi hele tiden rigtigt gerne har villet afvikle EM i kvindehåndbold på dansk grund.

- Vi har bare haft alt for mange ubekendte til, at vi har ønsket at tage en beslutning om, hvorvidt det kunne lade sig gøre, siger Per Bertelsen til forbundets hjemmeside.

Tvivlen om EM i Danmark er opstået, da det fortsat er usikkert, om og hvor mange tilskuere, der kan få adgang til kampene og dermed skabe indtægter for værtslandene.

Nu er der fundet økonomiske løsninger hos Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) samt den danske regering.

- Med de positive meldinger, vi har fået fra både regeringen og EHF om at bistå i forhold til den økonomiske byrde, og med muligheden for at benytte superligaordningen, mener vi nu, vi godt kan melde ud, at vi afvikler efter planen i Herning og Frederikshavn.

- Vi glæder os rigtig meget til at give vores kvindelandshold hjemmebane i Herning, ligesom vi ser frem til at invitere svenskerne på "hjemmebane" i Frederikshavn, siger DHF-formanden.

I Norge har man rykket samtlige kampe til Trondheim, men i Danmark holder man fast i de to oprindelige værtsbyer.

I Danmark planlægger DHF efter, at man kan gøre brug af ordningen i Superligaen, der tillader mere end 500 tilskuere adgang til stadion.

EM for kvinder afvikles fra 3. til 20 december og har deltagelse af 16 nationer. Danmark er i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien.

Der skal spilles både gruppekampe og mellemrunde i Danmark, mens Norge er vært for semifinaler og finale.

DHF oplyser, at der er sat gang i billetsalget, og at man kan få billetter refunderet i tilfælde af aflysninger, udsættelser eller reduceret tilskuerantal.