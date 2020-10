DHF: EM-kampe i Danmark bliver med maksimalt 500 tilskuere

Tribunerne kommer ikke til at være proppet med danske fans, når Danmark i december skal være medvært for EM i kvindehåndbold.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har på et møde med kulturminister Joy Mogensen (S) fået at vide, at der på grund af coronapandemien maksimalt må lukkes 500 personer ind i hallerne til kampene.

Det fortæller DHF-formand Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

- Det er meget skuffende, fordi vi har fremlagt planer for både 4300 og 3500 tilskuere. Men vi føler slet ikke, at der bliver lyttet til os. Ja, følelsen er nærmest som at slå i en dyne, siger Per Bertelsen til avisen.

EM i kvindehåndbold afholdes i år fra 3. til 20. december i Danmark og Norge.

Jyske Bank Boxen i Herning og Arena Nord i Frederikshavn danner ramme om flere kampe i det indledende gruppespil og i mellemrunden.

Semifinalerne, de øvrige placeringskampe samt finalen spilles i Oslo.