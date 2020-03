DGI opfordrer alle idrætsforeninger til at aflyse aktiviteter frem til 30. marts.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Vi har et ansvar i idrætsforeningerne, som vi skal stå ved. Det er meget vigtigt, at vi følger myndighedernes opfordringer, og vi bakker fuldt ud op om de tiltag, der er taget. I DGI anbefaler vi, at alle frivillige foreninger lukker ned for tilbud og aktiviteter, både indendørs og udendørs.