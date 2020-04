DCU forventer hurtig afklaring omkring DM på landevej

Danmarks Cykle Union meddeler, at en afklaring om afviklingen af DM på landevej følger hurtigst muligt. Måske inden for de kommende dage og senest i starten af næste uge.

- Vi har møder med de forskellige parter i disse dage, men måske kan vi først afholde det sidste møde i starten af næste uge, siger Morten Anderson.

Unionen afventer blandt andet en definition af, hvordan forbuddet mod "store forsamlinger" skal forstås i sportssammenhæng, og hvad Den Internationale Cykelunion (UCI) indstiller til.

Det sker efter statsminister Mette Frederiksens udmeldinger mandag.

- Vi er i dialog med Danmarks Idrætsforbund (DIF), som er i videre dialog med myndighederne og regeringen i forhold til, hvad "store forsamlinger" dækker over i sportssammenhæng.

- Den anden ting er, at vi også skal have tilbagemeldinger fra UCI, for afvikling af nationale mesterskaber er ikke en isoleret dansk problemstilling, siger Morten Anderson.

De nationale mesterskaber afvikles hovedsageligt inden for samme uge. Men nogle nationer er betydelig hårdere ramt af virusudbruddet end Danmark, og derfor kan det ifølge kommunikationschefen ende med, at UCI vælger at flytte mesterskabsafviklingen generelt til senere på året.

- Hvis man flytter mesterskaber i resten af verden, vil det selvfølgelig være nærliggende, hvis vi følger det.

- Men hvis UCI "bare" åbner op for, at det er en mulighed for de enkelte forbund at flytte mesterskabet og friholder nogle datoer til det, skal vi selv beslutte, om vi vil det, og det vil ske under hensyntagen til retningslinjerne fra de danske myndigheder, siger Morten Anderson.

Årets DM er kalendersat fra 18. til 21. juni og skal køres omkring Give.

I princippet kan DCU godt forestille sig, at DM bliver afviklet på de planlagte datoer i Danmark, selv om mesterskaber bliver flyttet i andre lande. Det er også en mulighed at afvikle DM uden tilskuere.

- Vi oplever en meget, meget stor interesse for DM, og det vil bestemt trække mange tv-seere. Vi er nødt til at se på de sportslige hensyn og publikumshensyn, men før alt andet kommer spørgsmålet, hvad der er ansvarligt i forhold til samfundshensynene. Derfor kan vi først tage endelig stilling, når der ligger en meget, meget præcis definition af, hvad "store forsamlinger" er, siger Morten Anderson.

PostNord Danmark Rundt er inde i lignende overvejelser omkring etapeløbet, der er planlagt til at køre fra 11. til 15 august.

Mette Frederiksen sagde mandag, at forbuddet mod store forsamlinger bliver forlænget og vil vare til og med august.